Медведев призвал «Единую Россию» поддержать журналистские расследования

Председатель «Единой России», глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев призвал членов партии поддерживать журналистов-расследователей, а также научиться общаться с блогерами и гражданскими активистами.

Об этом Медведев заявил в статье «Единая Россия» — курс на перемены», которая опубликована в «Известиях». Российский премьер отметил, что единороссы могли бы поддержать тех, кто занимается журналистскими расследованиями.

«Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними», — считает Медведев.

При этом он подчеркнул, что речь идет о тех, кто занимается настоящими расследованиями, а не «изобретением фейковых новостей». Глава правительства назвал «хорошей идеей» предложение объявить партийный конкурс для самых ярких таких публикаций.