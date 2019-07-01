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12:23   1 Июля 2019
Россия

Медведев призвал «Единую Россию» поддержать журналистские расследования

Медведев призвал «Единую Россию» поддержать журналистские расследования

Председатель «Единой России», глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев призвал членов партии поддерживать журналистов-расследователей, а также научиться общаться с блогерами и гражданскими активистами.

Об этом Медведев заявил в статье «Единая Россия» — курс на перемены», которая опубликована в «Известиях». Российский премьер отметил, что единороссы могли бы поддержать тех, кто занимается журналистскими расследованиями.

«Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними», — считает Медведев.

При этом он подчеркнул, что речь идет о тех, кто занимается настоящими расследованиями, а не «изобретением фейковых новостей». Глава правительства назвал «хорошей идеей» предложение объявить партийный конкурс для самых ярких таких публикаций.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#медведев #журналисты #единая россия

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