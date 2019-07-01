Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Посольство США в Тунисе закроется на сутки в связи с предупреждениями об угрозах безопасности. В частности, речь идет о возможных терактах. Об этом 1 июля сообщается на сайте дипмиссии.

В сообщении сказано, что в понедельник посольство на день приостанавливает деятельность в Тунисе из соображений безопасности, за исключением экстренных служб.

Alert- U.S. Embassy Tunis, Tunisia closed July 1st. Due to security concerns, the U.S. Embassy will be closed to the public on Monday, July 1st, except for emergency services. — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) June 30, 2019

Ранее в Тунисе произошло два теракта, в результате которых в прошлый четверг погиб полицейский, а еще восемь человек были ранены. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».