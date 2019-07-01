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 Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

12:09   1 Июля 2019
Весь мир

Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Посольство США в Тунисе закроется на сутки в связи с предупреждениями об угрозах безопасности. В частности, речь идет о возможных терактах. Об этом 1 июля сообщается на сайте дипмиссии.

В сообщении сказано, что в понедельник посольство на день приостанавливает деятельность в Тунисе из соображений безопасности, за исключением экстренных служб. 

Ранее в Тунисе произошло два теракта, в результате которых в прошлый четверг погиб полицейский, а еще восемь человек были ранены. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #теракты #общество #весь мир #тунис

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