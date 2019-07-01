Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Народное собрание Ингушетии назначило выборы главы республики на 8 сентября. Об этом 1 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского избиркома.

«Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли постановление о дате проведения выборов главы Республики Ингушетия. Выборы состоятся в единый день голосования, 8 сентября 2019 года», — отметили в пресс-службе.

Ранее отставку главы Ингушетии Юнус-Юека Евкурова принял президент РФ Владимир Путин. Позже глава государства назначил врио главы республики 60-летнего Махмуда-Али Калиматова, который в последние годы работал руководителем Росприроднадзора по Самарской области.

По ингушскому законодательству прямые выборы главы региона не проводятся. Так, руководителя республики избирают депутаты из числа кандидатур, внесенных российским президентом по предоставлению партии.

Выборы главы Ингушетии в последний раз прошли в прошлом году. Тогда депутаты избрали Евкурова на третий срок.