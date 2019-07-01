Главред WikiLeaks предположил, что Ассанж обратится в ЕСПЧ

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон предположил, что основатель портала Джулиан Ассанж может воспользоваться правом подать иск в Европейский суд по правам человека. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости 1 июля.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер указывал, что состояние Ассанжа похоже на состояние человека, который долгое время пребывал под сильным психологическим давлением. Это может стать основанием для обращения в ЕСПЧ, однако сперва необходимо исчерпать возможности в судах Великобритании.

Об этом же сообщил и главред WikiLeaks.

«Но я могу предположить, что это [обращение в ЕСПЧ] в итоге будет сделано», — добавил собеседник.

Храфнссон считает, что Ассанжа не скоро освободят.

«Так что это будет многолетнее содержание под стражей», — сказал он.

Ранее стало известно, что шведская прокуратура возобновила расследование по уголовному делу Ассанжа, которого также подозревают в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Страна подаст запрос на его выдачу. Расследование закрыли, так как присутствие обвиняемого в суде было невозможным.

Напомним причину: 11 апреля основателя Wikileaks арестовали по ордеру, который выдал Вестминстерсткий суд еще в 2012 году. Ему отказали в убежище на территории лондонского посольства Эквадора. Данные подтвердил Скотланд Ярд.

Ассанж скрывался в посольстве последние семь лет, так как в США ему грозит лишение свободы и даже смертная казнь за публикацию секретных материалов. Бывший эквадорский президент Рафаэль Корреа назвал действующего главу страны Ленина Морено предателем из-за того, что последний отказал в убежище. Как выяснилось позже, причиной решения стало состояние здоровья скрывающегося. Москва надеется на соблюдение прав арестованного.

Глава эквадорского министерства иностранных дел Хосе Валенсия сообщил о приостановке гражданства обвиняемого «из-за различных нарушений», которые связаны с его нахождением в посольстве. Позже компания Wikileaks сообщила, что ее основателя арестовали для экстрадиции в Штаты.

Министерство юстиций США обвинило его по статье «Сговор с целью компьютерного взлома». Вестминстерский магистратский суд признал, что Ассанж нарушил условия освобождения по залог. 1 мая Королевский суд района Саутуарк в Лондоне приговорил его к заключению на срок более года (50 недель или 350 дней).

Расследование сексуальных домогательств прекратили в 2017 году, однако после ареста адвокат одной из обвинявших его женщин требовала возобновления дела.