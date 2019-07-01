ГП признала фонд США Free Russia нежелательным в РФ
Американский фонд Free Russia получил статус нежелательного на территории России, сообщили в Генеральной прокуратуре 1 июля.
«Установлено, что ее [организации США] деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — объяснили в релизе.
Стоит отметить, что аналогичное решение приняло министерство юстиций в конце предыдущей недели.
Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации https://t.co/7hTsyiuchf— ГП РФ (@Genproc) 1 июля 2019 г.
На портале организации указано, что Free Russia Foundation — негосударственный фонд. Его основали в 2014 году в Вашингтоне. Инициатором выступила группа российских эмигрантов. Председателем совета директоров организации стал бывший помощник государственного секретаря Штатов по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер.