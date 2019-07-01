ГП признала фонд США Free Russia нежелательным в РФ

Американский фонд Free Russia получил статус нежелательного на территории России, сообщили в Генеральной прокуратуре 1 июля.

«Установлено, что ее [организации США] деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — объяснили в релизе.

Стоит отметить, что аналогичное решение приняло министерство юстиций в конце предыдущей недели.

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации https://t.co/7hTsyiuchf — ГП РФ (@Genproc) 1 июля 2019 г.

На портале организации указано, что Free Russia Foundation — негосударственный фонд. Его основали в 2014 году в Вашингтоне. Инициатором выступила группа российских эмигрантов. Председателем совета директоров организации стал бывший помощник государственного секретаря Штатов по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер.