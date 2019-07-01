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Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине
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11:44   1 Июля 2019
Россия

ГП признала фонд США Free Russia нежелательным в РФ

ГП признала фонд США Free Russia нежелательным в РФ

Американский фонд Free Russia получил статус нежелательного на территории России, сообщили в Генеральной прокуратуре 1 июля.

«Установлено, что ее [организации США] деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — объяснили в релизе.

Стоит отметить, что аналогичное решение приняло министерство юстиций в конце предыдущей недели.

На портале организации указано, что Free Russia Foundation — негосударственный фонд. Его основали в 2014 году в Вашингтоне. Инициатором выступила группа российских эмигрантов. Председателем совета директоров организации стал бывший помощник государственного секретаря Штатов по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер.

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Автор: Анна Манц
#генпрокуратура #фонд #freerussia

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