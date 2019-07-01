Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Семь человек погибли в результате наводнения в Иркутской области. Еще девять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы.

Уточняется, что среди пропавших без вести один ребенок. Сейчас в больницах остаются 153 человека, включая 35 детей. Из подтопленных районов сотрудники МЧС эвакуировали 2190 человек, включая 505 детей. По состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах подтоплено почти 3,3 тысяч жилых домов, в которых живут более 9,5 тысяч человек.

Минобороны России направило более 1,3 военнослужащих и более трехсот единиц техники в район ЧС. Военные будут расчищать территорию, наблюдать биологическую обстановку в районах паводка, оказывать медпомощь населению, а также эвакуировать раненых.