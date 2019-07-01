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Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

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Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

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11:59   1 Июля 2019
Россия

Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Семь человек погибли в результате наводнения в Иркутской области. Еще девять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы.

Уточняется, что среди пропавших без вести один ребенок. Сейчас в больницах остаются 153 человека, включая 35 детей. Из подтопленных районов сотрудники МЧС эвакуировали 2190 человек, включая 505 детей. По состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах подтоплено почти 3,3 тысяч жилых домов, в которых живут более 9,5 тысяч человек.

Минобороны России направило более 1,3 военнослужащих и более трехсот единиц техники в район ЧС. Военные будут расчищать территорию, наблюдать биологическую обстановку в районах паводка, оказывать медпомощь населению, а также эвакуировать раненых.

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Автор: Арсений Аскольский
#паводок #иркутская область #чс

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