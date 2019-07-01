Врачи выявили открытую форму туберкулеза у нянечки в детсаду в Приуамурье

Сотрудница сельского детского сада Амурской области госпитализирована с открытой формой туберкулеза легких. Об этом 1 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, сотрудницу детского сада Тамбовского района госпитализировали в областной противотуберкулезный диспансер.

«Диагноз «туберкулез легких открытой формы» установлен ей 18 июня», — сказано в сообщении.

Женщина обследовалась в конце марта в противотуберкулезном диспансере, однако ни флюрограмма, ни другие исследования на тот момент на выявили симптомов заболевания. По мнению врачей, это нетипичное развитие болезни.

В сообщении отмечается, что детском саду проведена дезинфекция и определен круг лиц, который находился в контакте с заболевшей, в том числе и дети.

«Дети осмотрены, им проведены анализы крови и рентгенография органов грудной клетки, выполнена иммунологическая проба туберкулина, результат исследования на туберкулез у всех детей — отрицательный», — передает ведомство.

Фтизиатры контролируют всех контактировавших с заболевшей сотрудницей людей. Сама пациентка проходит комплексное лечение.