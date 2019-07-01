Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине
Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине
Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

11:47   1 Июля 2019
Россия

Врачи выявили открытую форму туберкулеза у нянечки в детсаду в Приуамурье

Врачи выявили открытую форму туберкулеза у нянечки в детсаду в Приуамурье

Сотрудница сельского детского сада Амурской области госпитализирована с открытой формой туберкулеза легких. Об этом 1 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения. 

По данным ведомства, сотрудницу детского сада Тамбовского района госпитализировали в областной противотуберкулезный диспансер.

«Диагноз «туберкулез легких открытой формы» установлен ей 18 июня», — сказано в сообщении.

Женщина обследовалась в конце марта в противотуберкулезном диспансере, однако ни флюрограмма, ни другие исследования на тот момент на выявили симптомов заболевания. По мнению врачей, это нетипичное развитие болезни. 

В сообщении отмечается, что детском саду проведена дезинфекция и определен круг лиц, который находился в контакте с заболевшей, в том числе и дети. 

«Дети осмотрены, им проведены анализы крови и рентгенография органов грудной клетки, выполнена иммунологическая проба туберкулина, результат исследования на туберкулез у всех детей — отрицательный», — передает ведомство. 

Фтизиатры контролируют всех контактировавших с заболевшей сотрудницей людей. Сама пациентка проходит комплексное лечение. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #детский сад #туберкулез

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...