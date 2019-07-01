Неопознанный летающий объект упал на Кипр и взорвался

Оккупированные районы Кипра пострадали от мощных взрывов, которые, предположительно, произошли от падения военного объекта, беспилотного летательного аппарата или ракеты.

Об этом 1 июля сообщает кипрское издание Politis со ссылкой на лидера киприотов-турок Мустафа Акынджи, который не исключил, что упавший объект был российского производства.

По мнению министра иностранных дел непризнанного псевдогосударства Кудрета Озерсая, взорвался либо беспилотный самолет, либо ракета.

«Первые результаты показывают, что взрыв вызвали либо беспилотный самолет с взрывчаткой, либо ракета. Данных достаточно, чтобы в ближайшее время понять, что произошло. Нет погибших или раненых», — заявил он.

Причины взрыва пока неизвестны. При этом издание Kibris Haberci опубликовало фотографии с места происшествия, сообщив, что был найден обломок самолета.

Фотографии с места происшествия также опубликовал турецкий журналист Хусейн Экмекчи на странице в Facebook. Он заявил, что на найденных обломках самолета есть надписи на русском языке. Экмекчи также выдвинул версию, что Сирия активировала системы ПВО в ответ на удар Израиля, и, по всей видимости, на Кипре упала ракета С-125.