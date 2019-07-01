Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине
Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине
Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

11:25   1 Июля 2019
Весь мир

Неопознанный летающий объект упал на Кипр и взорвался

Неопознанный летающий объект упал на Кипр и взорвался

Оккупированные районы Кипра пострадали от мощных взрывов, которые, предположительно, произошли от падения военного объекта, беспилотного летательного аппарата или ракеты.

Об этом 1 июля сообщает кипрское издание Politis со ссылкой на лидера киприотов-турок Мустафа Акынджи, который не исключил, что упавший объект был российского производства. 

По мнению министра иностранных дел непризнанного псевдогосударства Кудрета Озерсая, взорвался либо беспилотный самолет, либо ракета. 

«Первые результаты показывают, что взрыв вызвали либо беспилотный самолет с взрывчаткой, либо ракета. Данных достаточно, чтобы в ближайшее время понять, что произошло. Нет погибших или раненых», — заявил он. 

Причины взрыва пока неизвестны. При этом издание Kibris Haberci опубликовало фотографии с места происшествия, сообщив, что был найден обломок самолета. 

Фотографии с места происшествия также опубликовал турецкий журналист Хусейн Экмекчи на странице в Facebook. Он заявил, что на найденных обломках самолета есть надписи на русском языке. Экмекчи также выдвинул версию, что Сирия активировала системы ПВО в ответ на удар Израиля, и, по всей видимости, на Кипре упала ракета С-125. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #кипр #ракета #общество #весь мир #с-125

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...