Врачи ЦВО отправились в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Врачей Центрального военного округа направили в город Тулун, чтобы помочь пострадавшим из-за паводка в Иркутской области, сообщили в пресс-службе ЦВО 1 июня.

«Три врачебно-сестринские бригады, в составе которых терапевты, хирурги и медсестры, направлены в Тулун», — уточнили в сообщении.

Отмечается, что специалисты проведут мероприятия по предупреждению инфекционных заболеваний и помогут военнослужащим, которые ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации. Помимо этого, в боевую готовность приведены подразделения 1026-го Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Екатеринбурге, Иркутске и Бийске.

В Иркутской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. На данный момент в воде находятся пять районов. Подтопленными оказались более 3,73 тысяч жилых домов, свыше 3,7 приусадебных участков, 32 объекта социального значения, 17 участков дорог и 13 мостов.

На данный момент работают 42 пункта временного размещения, в 15 из которых живут более 1,3 тысяч людей. Согласно информации МЧС, погибло пять человек, 153 госпитализированы, а свыше полутысячи обратились за медицинской помощью.