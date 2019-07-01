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Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

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Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

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 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине
Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

11:31   1 Июля 2019
Весь мир

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Переходный военный совет Судана (ПВС) в понедельник, 1 июля, выпустил видеообращение после акций протеста, которые захлестнули Хартум накануне. В заявлении ПВС возлагает ответственность за провокацию на оппозиционные «Силы за свободу и перемены».

Подчеркивается, что военные стремились к переговорам. В свою очередь, оппозиционные силы призывали жителей суданской столицы выйти на улицы и провоцировать волнения. По последним данным, число погибших во время воскресных протестов достигло семи.

По данным представителя минздрава Судана Сулеймана Абдулджаббара, в результате волнений пострадал 181, у 27 из них огнестрельные ранения. Накануне телеканал «Аль-Арабия» сообщал об атаке снайперов по мирным жителям и бойцам спецназа в ходе демонстраций в Хартуме.

Власть винит во всем провокаторов, желающих развязать в Судане гражданскую войну.

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Автор: Арсений Аскольский
#судан #протесты #хартум

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