Центр боевой подготовки для американских солдат появится в Польше

Центр боевой подготовки для солдат армии США построят на севере Польши. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио в понедельник, 1 июля.

По его словам, соглашение о центре боевой подготовки США и Польша подпишут в третьем квартале текущего года.

«Он будет предназначен в основном для американских войск, и американские солдаты смогут оттачивать свои умения на месте, без необходимости выезда в Германию», — пояснил министр.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Варшава договорились разметить на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, США планируют увеличить численность военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.

Польская сторона обязуется за свой счет подготовить всю необходимую для этого инфраструктуру. По данным польского военного ведомства, американские войска разместят в шести точках, преимущественно у восточной границы страны.