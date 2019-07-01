Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине
Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Число жертв паводка в Иркутской области достигло семи

Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Депутаты назначили выборы главы Ингушетии на 8 сентября

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине
Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Посольство США в Тунисе приостановило работу ради безопасности

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

Военный совет Судана возложил ответственность за протесты в Хартуме на оппозицию

11:08   1 Июля 2019
Весь мир

Центр боевой подготовки для американских солдат появится в Польше

Центр боевой подготовки для американских солдат появится в Польше

Центр боевой подготовки для солдат армии США построят на севере Польши. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио в понедельник, 1 июля.

По его словам, соглашение о центре боевой подготовки США и Польша подпишут в третьем квартале текущего года.

«Он будет предназначен в основном для американских войск, и американские солдаты смогут оттачивать свои умения на месте, без необходимости выезда в Германию», — пояснил министр.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Варшава договорились разметить на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, США планируют увеличить численность военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.

Польская сторона обязуется за свой счет подготовить всю необходимую для этого инфраструктуру. По данным польского военного ведомства, американские войска разместят в шести точках, преимущественно у восточной границы страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #польша #армия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...