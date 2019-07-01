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Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

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11:05   1 Июля 2019
Медиа

РФ и Сербия готовят договор о предоставлении кредита Белграду

РФ и Сербия готовят договор о предоставлении кредита Белграду

Сербия получит экспортный кредит в размере 172,5 миллиона евро, часть суммы уйдет на развитие инфраструктуры страны. Соответствующий договор готовит Москва и Белград. 

Об этом 1 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Сербии Александра Боцана-Харченко. 

«Осуществляется подготовка нового межправсоглашения о предоставлении Белграду нового экспортного кредита, в том числе для продолжения развития инфраструктуры Сербии, а также создания современного диспетчерского центра», — сообщил он. 

Российский посол отметил, что новое соглашение создается в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита Путина в Белград 17 января. Он также добавил, что речь идет о сумме в 172,5 миллиона евро. 

РЖД заключило контракт с Сербией на 941 миллион долларов, из них 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. Российский холдинг реализует контракт на реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии. Ранее также стало известно, что РЖД заключила договор на 230 миллионов долларов, включающий строительство Единого диспетчерского центра. Новое соглашение на 70% будет профинансировано за счет РФ, а на 30% — за счет Сербии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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