Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Русский язык в Донбассе мог бы стать региональным при условии, что государственным языком останется украинский, а регион будет в составе Украины. Такое заявление сделал глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина».

«Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины», — заявил он.

По словам Богдана, никаким другим регионам Украины такие послабления сделаны не будут. Он подчеркнул, что является противником назначения русского языка вторым государственным.

«Я за украинский язык, и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать», — заявил чиновник.

Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает использование украинского языка почти во всех сферах. В России его резко раскритиковали.