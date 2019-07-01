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Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

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10:54   1 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Позицию по русскому языку в Донбассе озвучили в офисе Зеленского

Русский язык в Донбассе мог бы стать региональным при условии, что государственным языком останется украинский, а регион будет в составе Украины. Такое заявление сделал глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина».

«Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный  – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины», — заявил он.

По словам Богдана, никаким другим регионам Украины такие послабления сделаны не будут. Он подчеркнул, что является противником назначения русского языка вторым государственным.

«Я за украинский язык, и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать», — заявил чиновник.

Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает использование украинского языка почти во всех сферах. В России его резко раскритиковали.

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #русский язык #зеленский #богдан

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