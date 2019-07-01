ТОФ получит новейшие корветы в 2020 и 2021 годах

Корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий» передадут в подчинение Тихоокеанскому флоту в 2020 и 2021 годах, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский 1 июля.

«Эти корветы станут, соответственно, третьим и четвертым кораблями этого проекта на ТОФ», — указал он.

Судна строят на Амурском судостроительном заводе. Уже в августе «Героя РФ Алдара Цыденжапова» спустят на воду, чтобы провести заводские ходовые и государственные испытания.

Отмечается, что делегация ТОФ посетила предприятие. Заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев и офицеры технического управления флота осмотрели корветы и отметили опережение графика сборки.

Министр обороны России генерал Армии Сергей Шойгу ранее заявлял о необходимости усиления военной группировки на востоке и юге страны из-за учений НАТО. Он указывал, что масштабы и интенсивность подобных мероприятий альянса, к которым также присоединились Грузия и Украина, в последнее время возросли более чем в два раза, что становится угрозой для мировой безопасности.

«В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей», — объяснял министр.

В Восточном военном округе проведут более полусотни организационных операций. В частности, по словам военного, в нем создадут смешанную авиационную дивизию, зенитно-ракетную бригаду, инженерно-саперный полк и береговой ракетный дивизион «Бастион».