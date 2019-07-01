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14:32   1 Июля 2019
Россия

Беглов стал проводником идеи честных выборов, уверен Милонов

Беглов стал проводником идеи честных выборов, уверен Милонов

Действующий глава Петербурга Александр Беглов, озвучивший жесткую позицию по поводу необходимости честных и справедливых выборов, стал проводником самой идеи чистого голосования. В этом уверен депутат Госдумы, глава администрации МО Красненькая речка в 2005-2007 годах Виталий Милонов.  

Ранее Милонов эмоционально возмущался в соцсетях нарушениями, которые допускает избирательная комиссия Красненькой речки.

Беглов стал проводником идеи честных выборов, уверен Милонов

В беседе с «Политикой Сегодня» Милонов заявил, что нарушители закона ставят одну цель —  дискредитировать выборы губернатора.   

«Создается негативный фон. Люди не стесняются, люди хотят создать некую скандальность. Увязываю жуткую по своей наглости муниципальную кампанию с противодействием неких сил, возможно, поддерживаемых из-за границы, выборам губернатора.  Не какого-то конкретного человека, а самого процесса. Они создают такую отвратительную атмосферу вокруг  выборов, что люди могут разувериться», — уверен депутат.  

Умышленными действиями выявленные нарушения в Петербурге считают и в Центральной избирательной комиссии Москвы. Зампред ЦИК Николай Булаев допустил, что члены избирательных комиссий в ряде МО  «вряд ли решились на такое без, мягко говоря, консультаций с муниципальными и районными органами власти».  

«ЦИК России поддерживает обращение Горизбиркома в правоохранительные органы. Мы продолжаем настаивать на тщательном рассмотрении всех фактов нарушений федерального законодательства, допущенных муниципальными комиссиями Петербурга. Очевидно, что большинство выявленных нарушений являются умышленными действиями», — сказал Булаев, слова которого приводит пресс-служба Центризбиркома.

На прошлой неделе Горизбирком Петербурга обратился в про­ку­ра­ту­ру города и в ГСУ СК РФ после выявленных нарушений в работе комиссий в округах Академический, Ржевка, Сапсониевское, Сергиевское, а также Екатерингофский и Красненькая речка. 

Действующий глава Петербурга Александр Беглов поддержал это обращение и поблагодарил ГИК за принципиальное отношение  к выборам.  

 «Для нас очень важно, чтобы выборы в нашем городе прошли чистыми, чтобы они были справедливыми, и чтобы соблюдался закон. Поэтому та принципиальная позиция, которая занята горизбиркомом, мной полностью поддерживается, и, я думаю, соответствующие структуры разберутся в тех нарушениях, которые уже выявлены», — сказал Беглов в видеообращении. 

Виталий Милонов отметил, что Беглов единственный из чиновников такого уровня четко обозначил свою позицию. 

«Никто, кроме Александра Дмитриевича, на региональном уровне такую жесткую и принципиальную позицию, направленную на честные выборы, не заявлял. Обращение очень сильно помогло, потому что оно  четко обозначило позицию власти. Беглов сегодня, безусловно, является гарантом и проводником идеи честных выборов в Петербурге», — сказал депутат Госдумы.   

Бывший глава администрации петербургского муниципального образования считает, что вопросы с регистрацией всех желающих кандидатов могла бы снять электронная регистрация. Но назрели более масштабные реформы.

«Сто процентов нужно реформировать. Мы выступаем за то, чтобы муниципальная власть находилась в состоянии активной работы. Как вариант — электронное голосование и переход на районный уровень», -  заявил Милонов.  

Выборы муниципальных депутатов в 109 округах и губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.

 

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Автор: Елена Ляхова
#россия #выборы #петербург #милонов #общество #беглов

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