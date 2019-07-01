Беглов стал проводником идеи честных выборов, уверен Милонов

Действующий глава Петербурга Александр Беглов, озвучивший жесткую позицию по поводу необходимости честных и справедливых выборов, стал проводником самой идеи чистого голосования. В этом уверен депутат Госдумы, глава администрации МО Красненькая речка в 2005-2007 годах Виталий Милонов.

Ранее Милонов эмоционально возмущался в соцсетях нарушениями, которые допускает избирательная комиссия Красненькой речки.

В беседе с «Политикой Сегодня» Милонов заявил, что нарушители закона ставят одну цель — дискредитировать выборы губернатора.

«Создается негативный фон. Люди не стесняются, люди хотят создать некую скандальность. Увязываю жуткую по своей наглости муниципальную кампанию с противодействием неких сил, возможно, поддерживаемых из-за границы, выборам губернатора. Не какого-то конкретного человека, а самого процесса. Они создают такую отвратительную атмосферу вокруг выборов, что люди могут разувериться», — уверен депутат.

Умышленными действиями выявленные нарушения в Петербурге считают и в Центральной избирательной комиссии Москвы. Зампред ЦИК Николай Булаев допустил, что члены избирательных комиссий в ряде МО «вряд ли решились на такое без, мягко говоря, консультаций с муниципальными и районными органами власти».

«ЦИК России поддерживает обращение Горизбиркома в правоохранительные органы. Мы продолжаем настаивать на тщательном рассмотрении всех фактов нарушений федерального законодательства, допущенных муниципальными комиссиями Петербурга. Очевидно, что большинство выявленных нарушений являются умышленными действиями», — сказал Булаев, слова которого приводит пресс-служба Центризбиркома.

На прошлой неделе Горизбирком Петербурга обратился в про­ку­ра­ту­ру города и в ГСУ СК РФ после выявленных нарушений в работе комиссий в округах Академический, Ржевка, Сапсониевское, Сергиевское, а также Екатерингофский и Красненькая речка.

Действующий глава Петербурга Александр Беглов поддержал это обращение и поблагодарил ГИК за принципиальное отношение к выборам.

«Для нас очень важно, чтобы выборы в нашем городе прошли чистыми, чтобы они были справедливыми, и чтобы соблюдался закон. Поэтому та принципиальная позиция, которая занята горизбиркомом, мной полностью поддерживается, и, я думаю, соответствующие структуры разберутся в тех нарушениях, которые уже выявлены», — сказал Беглов в видеообращении.

Виталий Милонов отметил, что Беглов единственный из чиновников такого уровня четко обозначил свою позицию.

«Никто, кроме Александра Дмитриевича, на региональном уровне такую жесткую и принципиальную позицию, направленную на честные выборы, не заявлял. Обращение очень сильно помогло, потому что оно четко обозначило позицию власти. Беглов сегодня, безусловно, является гарантом и проводником идеи честных выборов в Петербурге», — сказал депутат Госдумы.

Бывший глава администрации петербургского муниципального образования считает, что вопросы с регистрацией всех желающих кандидатов могла бы снять электронная регистрация. Но назрели более масштабные реформы.

«Сто процентов нужно реформировать. Мы выступаем за то, чтобы муниципальная власть находилась в состоянии активной работы. Как вариант — электронное голосование и переход на районный уровень», - заявил Милонов.

Выборы муниципальных депутатов в 109 округах и губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.