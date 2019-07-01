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 Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

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10:45   1 Июля 2019
Россия

Соловьев высмеял высказывание Джонсона о Путине и Brexit

Соловьев высмеял высказывание Джонсона о Путине и Brexit

Телеведущий Владимир Соловьев превратил в анекдот заявление Бориса Джонсона о Brexit и роли Путина в британской политике в духе «плача». Об этом 1 июля сообщает «Царьград»

Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании Джонсон заявил, что Brexit необходимо осуществить к 31 октября, чтобы доказать Путину, что он не прав. Также Джонсон считает, что Brexit — это, в целом, нечто «назло России». 

Позже Соловьев в Telegram-канале иронично отозвался о британском подходе к трактовке вокруг Brexit. 

«Удивительное рядом… А без упоминания Путина они хоть что-нибудь сделать могут?», — написал Соловьев. 

«Царьград» отмечает, что речь идет о суверенном государстве, которое делает президента Путина личностью номер один в своей повестке. 

Тема Brexit коснулась всей семьи Джонсона. Ранее «Ура.ру» писали, что сестра политика в знак протеста решила раздеться. Все бы ничего, но она протестовала не за выход из ЕС, а против. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #brexit #политика #джонсон #общество #соловьев

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