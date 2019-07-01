Пятилетнего тонущего мальчика спасли в Челябинске

Матрос спас из воды пятилетнего мальчика, который начал тонуть в одном из водоемов Челябинска. Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня.

Как отмечают местные СМИ, ребенок отдыхал с родителями на берегу Шершневского пляжа. Внезапно он начал захлебываться, находясь в воде на расстоянии трех метров от берега. На помощь мальчику прибыл матрос, который дежурил на пляже. Ребенка передали родителям. Он медпомощи для сына они отказались.

В тот же день на пляже озера Первое в 30 метрах от берега двое матросов спасли мужчину, у которого в воде начался приступ эпилепсии. Спасатели добрались до него на лодке и доставили его на берег. Матросы оказали ему первую помощь и вызывал врачей.