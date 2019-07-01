Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пятилетнего тонущего мальчика спасли в Челябинске

Пятилетнего тонущего мальчика спасли в Челябинске

Свыше 300 пострадавших от паводка в Приангарье получили единовременные выплаты

Свыше 300 пострадавших от паводка в Приангарье получили единовременные выплаты
Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

 Украинцы ошиблись в Зеленском, заявил украинский депутат

Украинцы ошиблись в Зеленском, заявил украинский депутат
Протестующие в Гонконге облили полицию неизвестной жидкостью, есть пострадавшие

Протестующие в Гонконге облили полицию неизвестной жидкостью, есть пострадавшие

Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо

Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо

Пятилетнего тонущего мальчика спасли в Челябинске

Пятилетнего тонущего мальчика спасли в Челябинске

Свыше 300 пострадавших от паводка в Приангарье получили единовременные выплаты

Свыше 300 пострадавших от паводка в Приангарье получили единовременные выплаты
Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

 Украинцы ошиблись в Зеленском, заявил украинский депутат

Украинцы ошиблись в Зеленском, заявил украинский депутат
Протестующие в Гонконге облили полицию неизвестной жидкостью, есть пострадавшие

Протестующие в Гонконге облили полицию неизвестной жидкостью, есть пострадавшие

Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо

Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо

10:28   1 Июля 2019
Россия

Пятилетнего тонущего мальчика спасли в Челябинске

Пятилетнего тонущего мальчика спасли в Челябинске

Матрос спас из воды пятилетнего мальчика, который начал тонуть в одном из водоемов Челябинска. Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня.

Как отмечают местные СМИ, ребенок отдыхал с родителями на берегу Шершневского пляжа. Внезапно он начал захлебываться, находясь в воде на расстоянии трех метров от берега. На помощь мальчику прибыл матрос, который дежурил на пляже. Ребенка передали родителям. Он медпомощи для сына они отказались.

В тот же день на пляже озера Первое в 30 метрах от берега двое матросов спасли мужчину, у которого в воде начался приступ эпилепсии. Спасатели добрались до него на лодке и доставили его на берег. Матросы оказали ему первую помощь и вызывал врачей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#озеро #челябинск #спасение #эпилепсия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...