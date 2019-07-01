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10:17   1 Июля 2019
Россия

Тегеран одобрил продление сделки ОПЕК+ на срок до девяти месяцев

Тегеран одобрил продление сделки ОПЕК+ на срок до девяти месяцев

Тегеран согласился на продление сделки ОПЕК+ о сокращении добычи на шесть-девять месяцев. Об этом 1 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра нефти Ирана Бижана Зангане. 

«Я не вижу никаких трудностей с продлением сделки», — прокомментировал он. 

По словам министра, Тегеран не планирует выходить из ОПЕК. Он также уверен: чтобы ОПЕК продолжала существовать, решения должны быть приняты в штаб-квартире в Вене, а не «внешними силами» на таких мероприятиях, как G20 в Японии. 

Сделка ОПЕК и не входящих в организацию государств (ОПЕК+) по сокращению добычи существует с 2017 года. Объем в размере 1,2 миллиона баррелей в сутки был согласован в договора на первое полугодие 2019 года от уровня октября 2018 года. На Россию из общего объема приходится 228 тысяч баррелей. 

В субботу российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ и Саудовская Аравия пришли к компромиссу по поводу будущего сделки ОПЕК+. Он отметил, что страны будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. Президент РФ подчеркнул, что договор может быть продлен на полгода, либо девять месяцев. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #саудовская аравия #общество #опек #тегеран

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