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10:02   1 Июля 2019
Россия

Председателем наблюдательного совета «Уралсиба» стал Евгений Коган

Председателем наблюдательного совета «Уралсиба» стал Евгений Коган

Председателем наблюдательного совета «Уралсиба» стал Евгений Коган, сын прежнего владельца банка Владимира Когана. Об этом говорится в сообщении кредитной организации в понедельник, 1 июля.

Ранее Евгений Коган занимал пост зампредседателя правления банка. О смерти его отца стало известно 20 июня. В 2018 году Владимир Коган перенес инсульт. При этом он остался в составе органов управления банка.

Банкир купил контрольный пакет акций «Уралсиба» в 2015 году. До этого он был совладельцем Промышленно-строительного банка Петербурга. На март 2019 года Коган владел 81,81% акций кредитной организации.

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Автор: Арсений Аскольский
#банк #набсовет #коган #уралсиб

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