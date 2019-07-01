Председателем наблюдательного совета «Уралсиба» стал Евгений Коган, сын прежнего владельца банка Владимира Когана. Об этом говорится в сообщении кредитной организации в понедельник, 1 июля.

Ранее Евгений Коган занимал пост зампредседателя правления банка. О смерти его отца стало известно 20 июня. В 2018 году Владимир Коган перенес инсульт. При этом он остался в составе органов управления банка.

Банкир купил контрольный пакет акций «Уралсиба» в 2015 году. До этого он был совладельцем Промышленно-строительного банка Петербурга. На март 2019 года Коган владел 81,81% акций кредитной организации.