Свыше 300 пострадавших от паводка в Приангарье получили единовременные выплаты

Жители трех районов Иркутской области, которые пострадали от паводков, начали получать единовременные материальные выплаты, сообщили в пресс-службе регионального правительства 1 июня.

«По состоянию на 18.00 (13.00 по московскому времени) 30 июня, выплату получили 340 человек. Из них 100 человек — в Тайшетском районе, 150 — в Тулунском районе, 90 человек в Нижнеудинске», — указано в сообщении.

Согласно данным министерства социального развития области 24 тысячи жителей Нижнеудинского, Тулунского и Тайшетского районов должны получить десять тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. Списки пострадавших, которым положена материальная помощь, формируют на основе сведений муниципалитетов. Отмечается, что пострадавшие получают наличные, так как нет возможности проводить банковские операции.

Свыше 660 миллионов рублей выделили из государственного бюджета в помощь жителей пострадавших районов. После завершения чрезвычайной ситуации люди, которые частично лишились имущества, получат 50 тысяч рублей, а те, кто потерял его полностью — по 100 тысяч на каждого.

Помимо этого, Сбербанк открыл счет для пожертвований пострадавшим от паводков в Иркутской области. Такую идею предложило региональное министерство социального развития, опеки и попечительства, которое также выступает получателем денег.

Безкомиссионный перевод можно осуществить через приложение «Сбербанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы финансового учреждения. Сам же банк перечислит 20 миллионов рублей, чтобы жители смогли решить первоочередные проблемы.

В Иркутской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. На данный момент в воде находятся пять районов. Подтопленными оказались более 3,73 тысяч жилых домов, свыше 3,7 приусадебных участков, 32 объекта социального значения, 17 участков дорог и 13 мостов.

На данный момент работают 42 пункта временного размещения, в 15 из которых живут более 1,3 тысяч людей. Согласно информации МЧС, погибло пять человек, 112 госпитализированы, а свыше полутысячи обратились за медицинской помощью.