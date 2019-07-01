Три кандидата подали документы на участие в выборах мэра Новосибирска

Городская избирательная комиссия Новосибирска получила документы трех кандидатов, которые хотят участвовать в выборах мэра города, согласно данным ведомства 1 июля.

В минувшую субботу, 29 июня, о желании поучаствовать в избирательных мероприятиях заявили: депутат городского совета Наталья Пинус от партии «Российский общенародный союз» и Александр Гультяев от «Партии возрождения России». Также 21 июня Сергей Бойко зарегистрировался в качестве самовыдвиженца. Ему необходимо собрать 5,9 тысяч подписей избирателей, чтобы поучаствовать в выборах.

О желании баллотироваться ранее заявлял действующий глава Новосибирска Анатолий Локоть, который представляет КПРФ. В региональном отделении «Единой России» же указывали, что не будут выдвигать претендента.

Прием документов завершится 17 июля. Стоит отметить, что любые партии и объединения могут выдвигать кандидата без сбора подписей, а самовыдвиженцам требуется поддержка минимум половины процента от общего количества избирателей, то есть 5,886 тысяч человек. Голосование состоится 8 сентября.