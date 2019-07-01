Протестующие в Гонконге облили полицию неизвестной жидкостью, есть пострадавшие

Противники законопроекта об экстрадиции, протестующие на 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю, облили правоохранителей неизвестной жидкостью, 13 полицейских госпитализированы.

Об этом сообщается в заявлении полиции в понедельник, 1 июля. Гонконг стал частью Китая в 1997 году. Церемония в честь годовщины впервые прошла в помещении на фоне демонстраций, усиленных мер безопасности, а также из-за погоды.

Ранее между полицией и протестующими произошла столкновения. Правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ.

«Во время блокады дороги и попытки прорваться через полицейский кордон, протестующие бросили в полицейских объекты, в которых содержалась неизвестная жидкость», — говорится в заявлении полиции.

У пострадавших полицейских появились проблемы с дыханием, у некоторых возник кожный суд. Госпитализированы 13 офицеров. По факту ЧП ведется расследование. Полиция призывает демонстрантов прекратить насилие и разойтись как можно скорее.

Протестные акции жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции начались в июне. На городских улицах возводили баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения проходили, в том числе, возле комплекса законодательного собрания города. Полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки.

Власти Гонконга согласились на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, но противники законопроекта остались недовольны. Протестующие требуют полного отказа от него.