Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пятилетнего тонущего мальчика спасли в Челябинске

Пятилетнего тонущего мальчика спасли в Челябинске

Свыше 300 пострадавших от паводка в Приангарье получили единовременные выплаты

Свыше 300 пострадавших от паводка в Приангарье получили единовременные выплаты
Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

 Украинцы ошиблись в Зеленском, заявил украинский депутат

Украинцы ошиблись в Зеленском, заявил украинский депутат
Протестующие в Гонконге облили полицию неизвестной жидкостью, есть пострадавшие

Протестующие в Гонконге облили полицию неизвестной жидкостью, есть пострадавшие

Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо

Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо

Пятилетнего тонущего мальчика спасли в Челябинске

Пятилетнего тонущего мальчика спасли в Челябинске

Свыше 300 пострадавших от паводка в Приангарье получили единовременные выплаты

Свыше 300 пострадавших от паводка в Приангарье получили единовременные выплаты
Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

 Украинцы ошиблись в Зеленском, заявил украинский депутат

Украинцы ошиблись в Зеленском, заявил украинский депутат
Протестующие в Гонконге облили полицию неизвестной жидкостью, есть пострадавшие

Протестующие в Гонконге облили полицию неизвестной жидкостью, есть пострадавшие

Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо

Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо

9:21   1 Июля 2019
Весь мир

Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо

Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо

Футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили пропала во время прогулки на итальянском на озере Комо. Об этом сообщает издание Blick в понедельник, 1 июля.

Известно, что 24-летняя спортсменка и ее подруга арендовали резиновую лодку для прогулки по озеру 29 июня. По словам подруги, Исмаили прыгнула в воду и исчезла. Девушка позвонила в спасательные службы.

На месте ЧП ведется поисковая операция, пока безрезультатно.

Исмаили играет за команду Берна «Янг бойз». Футболистка вошла в состав национальной сборной Швейцарии в 2014 году в роли полузащитника. Последний раз она участвовала а в матче против сборной Сербии 14 июня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#пропажа #швейцария #спортсменка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...