Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо

Футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили пропала во время прогулки на итальянском на озере Комо. Об этом сообщает издание Blick в понедельник, 1 июля.

Известно, что 24-летняя спортсменка и ее подруга арендовали резиновую лодку для прогулки по озеру 29 июня. По словам подруги, Исмаили прыгнула в воду и исчезла. Девушка позвонила в спасательные службы.

На месте ЧП ведется поисковая операция, пока безрезультатно.

Исмаили играет за команду Берна «Янг бойз». Футболистка вошла в состав национальной сборной Швейцарии в 2014 году в роли полузащитника. Последний раз она участвовала а в матче против сборной Сербии 14 июня.