«Хрупкая надежда» на завершение горячего этапа гражданской войны появилась после разведения сил в Станице Луганской, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook 1 июля.

«Это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокированию минского процесса… Мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны — эта надежда появилась», — заявил он.

Украинский глава отметил отсутствие каких-либо изменений и призвал жителей сохранять спокойствие.

«Победы, к сожалению, пока тоже [нет], но мне кажется, это наш первый небольшой успех», — дополнил Зеленский.

В 2016 году контактная группа подписала соглашение о разведении сил в Донбассе. В районе населенных пунктов Золотое и Петровское отвод сил действительно состоялся, однако в Станице Луганской операция постоянно срывалась. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике заявляли, что украинские силовики создают новые позиции в ранее освобожденных пунктах.

Ранее специальная миссия ОБСЕ по мониторингу на Украине подтверждала, что в районе Станицы Луганской завершилось разведение сил, начатое 27 июня.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в конфликте погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с гражданской войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.