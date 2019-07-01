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Беглов назвал открытие «Академической» подарком для студентов и абитуриентов

Беглов назвал открытие «Академической» подарком для студентов и абитуриентов

 Беглов осмотрел отремонтированную станцию метро «Академическая»

Беглов осмотрел отремонтированную станцию метро «Академическая»
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8:51   1 Июля 2019
Россия

Беглов назвал открытие «Академической» подарком для студентов и абитуриентов

Беглов назвал открытие «Академической» подарком для студентов и абитуриентов

Врио губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил капитальный ремонт на станции метрополитена «Академическая». Это первые подобные работы за почти 45-летнюю историю объекта, они стартовали 11 месяцев назад — 30 июля 2018 года.

«Академическая» открыла двери в понедельник, 1 июля. Ремонт состоялся точно в заявленный срок, отметил градоначальник и поблагодарил строителей.

«Конечно, молодцы строители, которые выдержали полностью график, сдержали свое слово. Сегодня открытие станции, так что я поздравляю всех жителей», — указал он.

Беглов назвал открытие «Академической» подарком для студентов и абитуриентов

В этом районе города сосредоточено несколько высших учебных заведений, а июль — это «горячая» пора для абитуриентов. Открытие станции стало настоящим подарком для студентов и поступающих, считает глава Петербурга. 

Беглов узнал у петербуржцев, понравилась ли им обновленная «Академка». Жители остались довольны проведенной работой.

«Станция действительно светлая получилась, хорошая, удобная, очень многое здесь сделано для маломобильных групп, для людей, которые имеют проблемы со зрением. Самое главное, здесь противопожарные мероприятия выполнены на самом высоком уровне», — подчеркнул петербургский глава.

Напомним, что закрытие станции сопровождалось изменением работы наземного транспорта. Чтобы компенсировать отсутствие подземки на улицы района выехало большее количество автобусов, троллейбусов и трамваев.

Беглов назвал открытие «Академической» подарком для студентов и абитуриентов

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Автор: Анна Манц
#петербург #метро #беглов #ремонт #академическая

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