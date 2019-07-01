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Закон о запрете курения в общественных местах заработал в Японии

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8:30   1 Июля 2019
Весь мир

Закон о запрете курения в общественных местах заработал в Японии

Закон о запрете курения в общественных местах заработал в Японии

Запрет курения в общественных местах вступил в действие в Японии в понедельник, 1 июля, передает телекомпания NHK.

Уточняется, что закон, направленный на защиту от риска пассивного курения, относится к образовательным учреждениям, больницам и правительственным зданиям.

При этом, согласно закону, допускается наличие специальных зон для курения на улице.

Телеканал сообщает, что руководству учреждения, в котором не будет соблюдаться данный закон, придется выплатить сумму, эквивалентную 4600 долларов. Частные лица за курение в несоответствующем месте будут оштрафованы в размере до 2700 долларов.

На данный момент в Японии можно курить в ресторанах и барах, а также в частных корпорациях, но с 1 апреля 2020 года закон распространится и на эти места.

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Автор: Мария Милкевич
#закон #япония #запрет #курение

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