Сильный взрыв раздался в столице Афганистана

Мощный взрыв прогремел в Кабуле утром понедельника, несколько человек получили ранения, пишет в Twitter афганский телеканал TOLO News.

Уточняется со ссылкой на официальных лиц Футбольной федерации Афганистана, что в числе пострадавших в результате взрыва — некоторые члены организации, а также спортсмены.

Источники телеканала рассказали, что инцидент случился в полицейском округе №16. По словам очевидцев, на месте происшествия также раздался звук выстрела.

По данным агентства Pajhwok, пострадали более 20 человек, все они отправлены в больницы.

Как сообщает агентство Reuters, взрыв раздался в густонаселенном дипломатическом квартале, где находится здание Минобороны Афганистана и многочисленные диппредставительства иностранных государств.