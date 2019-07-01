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 Беглов осмотрел отремонтированную станцию метро «Академическая»

Беглов осмотрел отремонтированную станцию метро «Академическая»
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8:30   1 Июля 2019
Россия

Беглов осмотрел отремонтированную станцию метро «Академическая»

Беглов осмотрел отремонтированную станцию метро «Академическая»

Станция петербургского метрополитена «Академическая» после 11-месячного ремонта открылась в понедельник, 1 июля, в 5.35 по московскому времени. Объект осмотрел врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В капитальный ремонт вошли работы по эскалаторам, замена санитарно-технических и противопожарных систем, полировка облицовки стен, а также модернизация пола в перроном зале. Стоимость изменений составила 340  миллионов рублей, их выделили из бюджета метро.

Стоит отметить, что ремонтные работы были выполнены согласно срокам. Об этом Беглов распоряжался еще в марте, так как «Академическая» важна Северной столице. Здесь, в частости, находятся несколько вузов, а в июле абитуриенты начинают подавать документы для поступления и сдавать необходимые экзамены.

Беглов осмотрел отремонтированную станцию метро «Академическая»

В будущем году станции исполнится 45 лет со дня открытия, поэтому ремонт был крайне важен. Безопасность требовала полного закрытия станции для проведения работ.

Напомним, что к началу учебного года в Петербурге появятся новые станции. В 2020 году ремонт будут проводить на станциях «Маяковская» и «Московская». Уже в 2022 году планируется завершить строительство «Горного института», «Путиловской» и «Юго-западной». В 2024 году отроют свои двери вторые выходы на «Балтийской» и «Василеостровской», а также новая станция «Театральная».

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Автор: Анна Манц
#петербург #метро #беглов #ремонт #академическая

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