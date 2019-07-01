Минобороны РФ направило 1,3 тысячи военных в зону ЧС в Иркутской области

Минобороны РФ направило более 1,3 военных и более трехсот единиц техники в район ЧС в Иркутской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Отмечается, что в соответствии с решением президента РФ ведомство увеличивает группировку сил и средств для оказания помощи населению. В район ЧС направлено 300 военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, два вертолета Ми-8 и самолет Ан-12.

Военнослужащие будут расчищать территорию, наблюдать биологическую обстановку в районах паводка, оказывать медпомощь населению, а также эвакуировать раненых. Мониторинг паводковой обстановки проведут два расчета БПЛА.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за наводнения в пяти районах - Тулунском, Чунском, Зиминском, Тайшетском и Нижнеудинском. Остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, в которых живут 4,2 тысячи человек.