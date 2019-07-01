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 Беглов осмотрел отремонтированную станцию метро «Академическая»

Беглов осмотрел отремонтированную станцию метро «Академическая»
Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на конец горячей фазы гражданской войны на Украине

 Украинцы ошиблись в Зеленском, заявил украинский депутат

Украинцы ошиблись в Зеленском, заявил украинский депутат
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7:43   1 Июля 2019
Весь мир

Британия докажет ценность либерализма с помощью Brexit, заявил Джонсон

Британия докажет ценность либерализма с помощью Brexit, заявил Джонсон

Великобритания продемонстрирует приверженность либерализму, покинув ЕС в установленный срок  Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в своей статье для Daily Telegraph.

По его словам, если Лондон вновь не сможет выйти из ЕС к установленному сроку, Брюссель потребует проведения нового референдума еще до момента выполнения обязательств по первому, и тем самым демократия станет посмешищем.

Джонсон отмечает, что для поддержания либеральных ценностей, Великобритании необходимость покинуть ЕС к 31 октября.

Также он отметил, что большинство британцев сделали выбор в пользу выхода из ЕС именно из-за того, что ЕС начал подрывать основополагающую черту либеральной демократии - право людей в ходе выборов отстранять от власти тех, кто принимает законы. Политик заявил, что централизация власти в Брюсселе и отсутствие прозрачности в принятии решений ведут к коррупции и поруке.

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Автор: Олег Королев
#великобритания #brexit #джонсон

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