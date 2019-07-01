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8:06   1 Июля 2019
Россия

Более пяти тысяч гектаров леса в Иркутской области охвачены огнем

Более пяти тысяч гектаров леса в Иркутской области охвачены огнем

Лесные пожары Иркутской области охватили площадь в более 5 тысяч гектаров, передает пресс-служба местного правительства.

«На утро 1 июля действующим остается 21 возгорание. Общая площадь очагов составляет 5189 га, покрытых лесом, и 596 нелесных гектара. Наибольшее количество возгораний — семь — находится в Усть-Илимском районе», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в прошедшие выходные на землях лесного фонда Приангарья устранено четыре пожара общей площадью 5,2 гектара, еще шесть возгораний локализованы на площади более 1,3 тысячи гектаров.

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Автор: Мария Милкевич
#иркутская область #лесные пожары

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