Более пяти тысяч гектаров леса в Иркутской области охвачены огнем

Лесные пожары Иркутской области охватили площадь в более 5 тысяч гектаров, передает пресс-служба местного правительства.

«На утро 1 июля действующим остается 21 возгорание. Общая площадь очагов составляет 5189 га, покрытых лесом, и 596 нелесных гектара. Наибольшее количество возгораний — семь — находится в Усть-Илимском районе», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в прошедшие выходные на землях лесного фонда Приангарья устранено четыре пожара общей площадью 5,2 гектара, еще шесть возгораний локализованы на площади более 1,3 тысячи гектаров.