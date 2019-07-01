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Подача электроэнергии восстановлена в 19 населенных пунктах Иркутской области

Подача электроэнергии восстановлена в 19 населенных пунктах Иркутской области

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7:14   1 Июля 2019
Россия

Подача электроэнергии восстановлена в 19 населенных пунктах Иркутской области

Подача электроэнергии восстановлена в 19 населенных пунктах Иркутской области

Энергоснабжение возобновлено в 19 населенных пунктах Приангарья, пострадавших от паводка, передает пресс-служба областного правительства.

Вследствие резкого повышения уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей в шести районах Иркутской области 83 населенных пункта пострадали от подтопления. По данным на 1 июля в 55 населенных пунктах по-прежнему подтоплены более 3 тысяч домов с населением порядка 10 тысяч человек.

«За истекшие сутки восстановлено электроснабжение в 19 населенных пунктах, пострадавших от паводка», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Там проживает порядка 14 тысяч граждан, однако еще 41 населенный пункт с примерно 15 тысячами жителей ожидает подачи электроэнергии.

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Автор: Мария Милкевич
#паводок #электричество #иркутская область #энергоснабжение

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