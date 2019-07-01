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Подача электроэнергии восстановлена в 19 населенных пунктах Иркутской области

 Более 180 человек эвакуированы в Канске из-за повышения уровня воды

Более 180 человек эвакуированы в Канске из-за повышения уровня воды
Украинцы ошиблись в Зеленском, заявил украинский депутат

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7:06   1 Июля 2019
Россия

Более 180 человек эвакуированы в Канске из-за повышения уровня воды

Более 180 человек эвакуированы в Канске из-за повышения уровня воды

Уровень воды в Канске (Красноярский край) поднялся до 440 сантиметров. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

В воскресенье мэр города Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Всего подтоплено 117 дачных участков и 59 придомовых территорий.

Собеседник агентства уточнил, что всего было эвакуировано 184 человека.

В воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиментров. Спасатели обходят дома и работают с пострадавшими жителями. Под руководством градоначальника создан координирующий действия спасателей штаб.

Уточняется, что на помощь из регионального центра прибыл объединенный отряд спасателей - 42 человека со спецтехникой.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия в Иркутской области упал ниже одиннадцати метров.

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Автор: Олег Королев
#паводок #красноярский край #канск

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