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6:46   1 Июля 2019
Россия

Порядок продажи молочных продуктов меняется в РФ

Порядок продажи молочных продуктов меняется в РФ

Молочная продукция без заменителей жира по новым правилам будет визуально выделяться. Соответствующее постановление было принято в конце января.

Принятый документ меняет правила продажи молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов: теперь они будут размещаться таким образом, чтобы покупатель мог визуально отделить от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной подписью «Продукты без заменителя молочного жира».

РИА «Новости» опросили представителей соцсетей о том, готовы ли они к вступлению изменений в силу. Так, компания X5 Retail в магазинах своих сетей будет применять обозначения «СЗМЖ» и «БЗМЖ». В магазинах «Магнит» молочные продукты будут визуально выделяться с помощью ценников. Российский «Ашан» сообщил, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.

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Автор: Олег Королев
#молоко #заменители животных белков

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