Украинцы ошиблись в Зеленском, заявил украинский депутат

Жители Украины ошиблись, проголосовав за Владимира Зеленского на выборах президента страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Нардеп в эфире украинского телевидения признался, что во втором туре выборов сам проголосовал за Зеленского.

По его мнению, тот избранный президент всех обманул. Рабинович отметил, что украинцы поверили Зленескому, когда тот говорил, что на коленях даст стране мир, а также тогда когда он перед всеми клялся.

Депутат отметил, что в итоге народ ничего не получил: пленных освободили - плохо, снижение тарифов - шутка, мир - не интересен. Рабинович напомнил заявления о восстановлении Донбасса с Коломойским, на которые Коломойский сказал, что «покрасит два киоска».

Также нардеп отметил, что Украина превращается в юмористическое шоу Зеленского - «96-й квартал».