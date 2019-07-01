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Корпорация Mitsui ведет переговоры с Mitsubishi о ее участии в «Арктик СПГ — 2»

Корпорация Mitsui ведет переговоры с Mitsubishi о ее участии в «Арктик СПГ — 2»

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7:00   1 Июля 2019
Весь мир

Корпорация Mitsui ведет переговоры с Mitsubishi о ее участии в «Арктик СПГ — 2»

Корпорация Mitsui ведет переговоры с Mitsubishi о ее участии в «Арктик СПГ — 2»

Японские компании Mitsui и Mitsubishi в данный момент проводят переговоры о подключении последней к проекту по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ — 2», передает в понедельник, 1 июля, агентство Bloomberg.

По завершении переговоров лидеров РФ и Японии в Осаке 29 июня стало известно, что «Новатэк» продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10 % доли в этом проекте, они будут четвертым акционером. О такой вероятности ранее в этом году писали японские СМИ. В самих компаниях Mitsui и Mitsubishi информацию пока не подтвердили.

Напомним, запуск завода «Арктик СПГ — 2» на базе Гыданских месторождений запланирован на 2022–2023 годы.

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Автор: Мария Милкевич
#mitsubishi #новатэк #арктик спг  2

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