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5:45   1 Июля 2019
Весь мир

Абэ поприветствовал третью встречу лидеров США и КНДР

Абэ поприветствовал третью встречу лидеров США и КНДР

Японский премьер Синдзо Абэ приветствует прошедшую накануне третью встречу лидеров США и КНДР и надеется на продолжение их диалога, передает в понедельник агентство Киодо.

«Япония поддерживает американо-северокорейский процесс. Надеюсь, что нынешние переговоры на высшем уровне будут развиваться», — заявил Абэ.

Напомним, главы США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились спонтанно в воскресенье, 30 июня, на границе между Югом и Севером в пункте переговоров Пханмунджом. Две предыдущих встречи состоялись в Сингапуре и Ханое.

По завершении саммита G20 в Японии Трамп отправился в Южную Корею и высказал в Twitter инициативу проведения краткой встречи с председателем Госсовета КНДР в ходе посещения демилитаризованной зоны.

После этой встречи Абэ также подтвердил, что намерен встретиться с Ким Чен Ыном для обсуждения проблемы похищенных в прошлом граждан Японии.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #кндр #япония #трамп #ким чен ын #абэ

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