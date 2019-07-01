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5:46   1 Июля 2019
Россия

Цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей увеличились

Цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей увеличились

Федеральная антимонопольная служба РФ с июля повысила регулируемые цены на голубое топливо «Газпрома» для всех категорий потребителей. Об этом говорится в документе, опубликованных на портале нормативно-правовой информации.

Оптовые цены на продаваемый «Газпромом» газ регулируются государством. В минувшем году индексация цен составила 3,4 процента.

В сентябре 2018 в прогнозе социально-экономического развития РФ на пятилетний период упоминалось, что индексация оптовых цен на газ в 2019 году составит 1,4 процента, тогда как в 2020-2024 годах она не превысит три процента в год.

В документе МЭР подчеркивалось, что изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо - через потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно - через рост стоимости электричества и отопления.

В свою очередь пошлина на экспорт российской нефти с июля снижается с 110,4 доллара за тонну до 100,3 доллара.

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Автор: Олег Королев
#стоимость газа #индексирование

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