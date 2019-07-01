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5:09   1 Июля 2019
Россия

Предельную сумму долга по потребительским кредитам ограничат в России

Предельную сумму долга по потребительским кредитам ограничат в России

Новый этап ограничений предельной задолженности по кредитам и займам на срок до года вступает в силу с июля.

Так, общий размер начисляемых процентов не может превышать сам долг более чем в два раза. После достижения лимита, банки и МФО будут обязаны прекращать начисление штрафов, процентов и прочих платежей.

Также с 1 июля вводится ограничение ежедневной ставки на уровне одного процента и устанавливается предельное значение полной стоимости кредита или займа. Данное ограничение актуально для «займов для зарплаты» - теперь стоимость займа на срок не более года не будет превышать 365 процентов.

Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал закон, который предусматривает поэтапное снижение общего размера процентов и неустоек по потребкредиту, срок возврата которого не превышает года. Также закон предполагает поэтапное сокращение ежедневной процентной ставки.

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Автор: Олег Королев
#займы #процентная ставка #потребкредит

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