Ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами в России вырастут почти вдвое

Сумма ежемесячного пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы с 1 июля увеличится в РФ почти в два раза.

Уточняется, что выплаты возрастут с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. На эту сумму в России может рассчитывать родитель, опекун, попечитель, ухаживающий за ребенком-инвалидом, пока ему не исполнится 18 лет, или инвалидом с детства I группы, вне зависимости от того, живут ли они в одном месте.

В пресс-службе Пенсионного фонда России подчеркнули, что увеличенное пособие будет выплачиваться всем, а не только тем лицам, кто с июля обратится за ее оформлением.