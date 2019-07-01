Уровень воды в реке Ия в Приангарье опустился ниже 11 метров

Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Приангарье, к 3.00 по московскому времени опустился до 1091 сантиметра, сообщают городские власти.

Ранее прозвучало, что критическим считается уровень в 700 сантиметров. На 10 утра воскресенья уровень воды в реке Ия достигал 12,89 метра, а в субботу — 13,5 метра.

В воскресенье, 30 июня, управление МЧС по региону сообщало, что самая тяжелая паводковая ситуация в Иркутской области сохраняется в Тулуне, уровень воды будет падать не менее двух дней.