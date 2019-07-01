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4:57   1 Июля 2019
Россия

Китай и Европа создадут приборы для российского проекта «Миллиметрон»

Китай и Европа создадут приборы для российского проекта «Миллиметрон»

Китай и кооперация стран Европы создадут приборы для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М», сообщила РИА «Ноовсти» замглавы Физического института РАН Лариса Лихачева.

Она напомнила, что у Китая и России существует совместная программа исследования космического пространства, в которую также включен данный проект под кодовым названием «Миллиметрон». По ее словам, при последнем визите российских ученых в Китай спектр интересов сторон расширился.

Ранее Лихачева сообщала, что Италия создает для «Спектра-М» длинноволновой матричный спектрометр. Его испытания должны пройти в 2020-2021 году, на воздушном шаре над севером РФ.

По ее словам, еще один матричный приемник могут в будущем создать кооперация ученых из Швеции, Франции и Нидерландов.

Обсерватория «Спектр-М» с десятиметровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов космоса.

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Автор: Олег Королев
#миллиметрон #спектр-м

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