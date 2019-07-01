Российские С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней, заявил Эрдоган
Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 осуществятся в течение десяти дней, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Отмечается, что такое заявление Эрдоган сделал на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, отвечая на вопрос журналистов после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
Эрдоган также заявил, что Турция сможет «без проблем урегулировать разногласия», вызванные поставками российских С-400.
По его словам, США не введут санкции в отношении Анкары из-за покупки российских С-400. Он напомнил, что Анкара ждет поставки ста истребителей пятого поколения F-35.
В последние месяцы отношения между Вашингтоном и Анкарой обострились из-за приобретения Турцией С-400. США предпринимают активные попытки для того, чтобы не допустить этого. Ранее Вашингтон заявлял, что может отказать Анкаре в продаже F-35.