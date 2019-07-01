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 Туск пытается склонить европейских лидеров к кандидатуре Тиммерманса на пост главы ЕК

Туск пытается склонить европейских лидеров к кандидатуре Тиммерманса на пост главы ЕК
3:50   1 Июля 2019
Весь мир

Туск пытается склонить европейских лидеров к кандидатуре Тиммерманса на пост главы ЕК

Туск пытается склонить европейских лидеров к кандидатуре Тиммерманса на пост главы ЕК

Глава Евросовета Дональд Туск пытается посредством переговоров с некоторыми главами государств и правительств склонить их к выбору кандидатуры голландца Франса Тиммерманса на должность председателя Еврокомиссии, рассказал прессе на полях саммита ЕС европейский дипломатический источник.

«Саммит все еще приостановлен. Туск продолжает проводить двусторонние встречи, пытаясь согласовать кандидатуру Тиммерманса», — заявил дипломат.

Он добавил, что с кандидатурой Тиммерманса не согласна Вишеградская четверка — Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, а также Италия.

Тиммерманс, являющийся первым заместителем председателя ЕК, курирует расследование организации по нарушениям европейских норм в Польше в ходе судебной реформы, поэтому в Варшаве к нему относятся резко отрицательно.

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Автор: Мария Милкевич
#еврокомиссия #туск #тиммерманс

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