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3:20   1 Июля 2019
Весь мир

Жертвами ударов ВВС Израиля по району Дамаска стали четверо человек

Жертвами ударов ВВС Израиля по району Дамаска стали четверо человек

Четверо человек стали жертвами атаки израильских ВВС в районе Дамаска, сообщает агентство SANA.

Отмечается, в числе погибших - один ребенок. Также ранения получил 21 человек. Авиаудары пришлись на сельскую местность.

Пострадавшие доставлены в госпиталь «Хишам» в Дамаске.

В ночь на понедельник средства сирийских ПВО отразили ракетную атаку, целью которой были Хомс и Дамаск. По информации агентства SANA, ракеты были выпущены с израильских самолетов, находившихся в воздушном пространстве Ливана.

Reuters отмечает, что представители Армии обороны Израиля не стали комментировать произошедшее.

ФАН публикует видео с места трагедии.

 

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Автор: Олег Королев
#сирия #ввс израиля

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