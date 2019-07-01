Жертвами ударов ВВС Израиля по району Дамаска стали четверо человек

Четверо человек стали жертвами атаки израильских ВВС в районе Дамаска, сообщает агентство SANA.

Отмечается, в числе погибших - один ребенок. Также ранения получил 21 человек. Авиаудары пришлись на сельскую местность.

Пострадавшие доставлены в госпиталь «Хишам» в Дамаске.

В ночь на понедельник средства сирийских ПВО отразили ракетную атаку, целью которой были Хомс и Дамаск. По информации агентства SANA, ракеты были выпущены с израильских самолетов, находившихся в воздушном пространстве Ливана.

Reuters отмечает, что представители Армии обороны Израиля не стали комментировать произошедшее.

ФАН публикует видео с места трагедии.