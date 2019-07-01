Десять человек погибли в результате крушения самолета в США
Жертвами крушения легкого двухмоторного самолета в Техасе стали десять человек. Об этом сообщил местный телеканал CBS DFW.
Инцидент произошел утром в воскресенье. В городе Эддисон округа Даллас самолет врезался в ангар в аэропорту.
Воздушное судно загорелось. В ходе инцидента самолет выгорел полностью.
Директор по связям с общественностью города Эддисон Мэри Розенблит заявила, что из находившихся в самолете людей никто не выжил.
Video from Ian Robinson shows moments after a plane crashed into a hangar at the Addison Airport. Multiple fire units on scene @FOX4 pic.twitter.com/soGlnGLk26— Lynnanne Nguyen (@LynnanneFOX4) June 30, 2019