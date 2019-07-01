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2:59   1 Июля 2019
Медиа

Десять человек погибли в результате крушения самолета в США

Десять человек погибли в результате крушения самолета в США

Жертвами крушения легкого двухмоторного самолета в Техасе стали десять человек. Об этом сообщил местный телеканал CBS DFW.

Инцидент произошел утром в воскресенье. В городе Эддисон округа Даллас самолет врезался в ангар в аэропорту.

Воздушное судно загорелось. В ходе инцидента самолет выгорел полностью.

Директор по связям с общественностью города Эддисон Мэри Розенблит заявила, что из находившихся в самолете людей никто не выжил.

 

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Автор: Олег Королев
#сша #авиакатастрофа #самолет

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