Десять человек погибли в результате крушения самолета в США

Жертвами крушения легкого двухмоторного самолета в Техасе стали десять человек. Об этом сообщил местный телеканал CBS DFW.

Инцидент произошел утром в воскресенье. В городе Эддисон округа Даллас самолет врезался в ангар в аэропорту.

Воздушное судно загорелось. В ходе инцидента самолет выгорел полностью.

Директор по связям с общественностью города Эддисон Мэри Розенблит заявила, что из находившихся в самолете людей никто не выжил.