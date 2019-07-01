Пхеньян назвал встречу Трампа и Ким Чен Ына исторической

Глава КНДР Ким Чен Ын провел «удивительную» и «историческую» встречу с президентом США Дональдом Трампом у границы в Пханмунджоме. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

ЦТАК отмечает, что встреча прошла около демаркационной линии. Агентство называет это событие «удивительным». Отмечается, что в главы КНДР и США обменялись «историческими рукопожатиями», спустя 66 лет после Корейского соглашения о перемирии 1953 года.

Ким Чен Ын и Трамп встретились в воскресенье. Главы государств пожали друг другу руки через границу. Встреча проходила в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Также на на месте присутствовал южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

Трамп заявил ранее, что договорился с Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков. Их работа начнетя в ближайшие недели.