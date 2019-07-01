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 Пхеньян назвал встречу Трампа и Ким Чен Ына исторической

Пхеньян назвал встречу Трампа и Ким Чен Ына исторической
2:47   1 Июля 2019
Весь мир

Пхеньян назвал встречу Трампа и Ким Чен Ына исторической

Пхеньян назвал встречу Трампа и Ким Чен Ына исторической

Глава КНДР Ким Чен Ын провел «удивительную» и «историческую» встречу с президентом США Дональдом Трампом у границы в Пханмунджоме. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

ЦТАК отмечает, что встреча прошла около демаркационной линии. Агентство называет это событие «удивительным». Отмечается, что в главы КНДР и США обменялись «историческими рукопожатиями», спустя 66 лет после Корейского соглашения о перемирии 1953 года.

Ким Чен Ын и Трамп встретились в воскресенье. Главы государств пожали друг другу руки через границу. Встреча проходила в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Также на на месте присутствовал южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

Трамп заявил ранее, что договорился с Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков. Их работа начнетя в ближайшие недели.

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Автор: Олег Королев
#кндр #трамп #ким чен ын

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