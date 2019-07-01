Латвия обвинила Эстонию в разжигании «акцизной войны»

Латвия недовольна решением Эстонии с 1 июля снизить на 25 % акциз на алкоголь, власти страны заявили, что Таллин развязывает «акцизную войну».

Эстонский парламент 13 июня одобрил в итоговом, третьем чтении законопроект о снижении на 25 % акцизов на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки, который заработает 1 июля. Из этого следует, что стоимость бутылки пива крепостью 5 % снизится вместе с налогом с оборота на 13 центов, а пол-литровой бутылки водки — на 1,5 евро.

Правительство Эстонии заявляет, что сокращение акциза даст бизнесменам возможность снизить цены на алкоголь, и благодаря этому сократится активизировавшаяся в последние годы приграничная торговля спиртным с Латвией. Из-за существенной разницы в размерах акцизов эстонцы все чаще приобретают алкоголь в Латвии, и это отрицательно сказывается на налоговых поступленях в госбюджет.

Минфин Эстонии подсчитал, что после принятия законопроекта объемы приграничной торговли спиртным сократятся на 80 %.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что Латвия в ответ примет зеркальные меры. Он заявил, что между странами Балтии якобы действует договоренность согласовывать с соседями решения по поводу акциза. Премьер Эстонии Юри Ратас отверг это утверждение и заявил, что каждая страна ведет независимую акцизную политику.