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2:17   1 Июля 2019
Весь мир

Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля, сообщают СМИ

Атаку на окрестности Дамаска совершили ВВС Израиля, сообщают СМИ

Атаку на окрестности Дамаска и Хомс совершили ВВС Израиля, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на сирийский военный источник.

Ранее гостелевидение Сирии сообщило об отражении воздушной атаки. По его словам, были сбиты не менее трех ракет. ФАН публикует соответствующее видео, предоставленное спецкорреспондентом.

Источник агентства сообщил, что сирийские ПВО отразили ракетный удар, совершенный израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана в сторону военных позиций в окрестностях сирийской столицы и Дамаска.

Источник в международном аэропорту ливанского Бейрута сообщил агентству, что атаку совершили израильские самолеты из воздушного пространства Ливана. Уточняется, что перед нанесением ударов в воздушное пространство вторглись десять и более самолетов ВВС Израиля.

Сейчас группа израильских в военных самолетов продолжает совершать маневры над городом Кисервен на севере Ливана.

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Автор: Олег Королев
#сирия #израиль #ракетные удары

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