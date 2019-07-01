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2:16   1 Июля 2019
Россия

Медведев предложил превратить партийную деятельность в «набор сервисов»

Медведев предложил превратить партийную деятельность в «набор сервисов»

Деятельность «Единой России» должна стать «набором сервисов», а общественные приемные — учитывать проблемы и отличительные черты региона, написал в своей статье в газете «Известия» председатель партии и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Партийная деятельность должна стать своего рода «набором сервисов». Поясню эту мысль. Вспоминая университетский курс латыни, могу сказать, что слово «сервис» в переводе означает «служение» (от servio — служить). Это именно то, что наша партия должна делать: служить обществу и своим избирателям», — выразил мнение глава ЕР.

Медведев считает, что необходимо создать «новые сервисы, чтобы было проще обратиться в партию за информацией, за помощью или предложить новый проект».

Также он призывает изменить функционирование общественных приемных, куда обращаются преимущественно пенсионеры, поскольку молодым людям проще решить проблему в интернете.

«Больше половины тех, кто приходит к нам, — это пенсионеры. Доля молодежи остается невысокой — 8%, а в некоторых регионах и до 1% не доходит», — признал премьер.

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Автор: Мария Милкевич
#медведев #единая россия

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